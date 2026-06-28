"Духовный целитель" обвиняется в изнасиловании женщины, лечившейся от бесплодия

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 73-летнего Авраама Абуруса из центрального района страны, который выступал в качестве "духовного наставника" мужа потерпевшей и совершал сексуализированное насилие в отношении женщины, обманом убедив ее в том, что таким образом лечит ее от бесплодия.

По данным обвинительного заключения, Абурус знал, что женщина и ее муж проходят длительное лечение от бесплодия и пытаются зачать ребенка. Он убедил их, что забеременеть с помощью медицинских процедур у них не получится, и единственный их способ завести ребенка – прибегнуть к помощи "демона", который будет действовать через него. По утверждению обвиняемого, "демон должен снять духовные блокировки, из-за которых женщина не может забеременеть".

Согласно обвинительному заключению, в ряде случаев потерпевшая соглашалась на предлагаемое "лечение", будучи убеждена, что её лечит демон. В ходе "лечения" Абурус прикасался к телу потерпевшей, вводил пальцы в её половые органы, а в одном из эпизодов расстегнул молнию на брюках, обнажил свой половой орган и тёр им о ягодицы потерпевшей, несмотря на ее сопротивление.

Обвинительное заключение вменяет Абурусу три эпизода совершения преступлений – изнасилование путем обмана и непристойные действия.

Суд запретил публикацию любых сведений, способных привести к установлению личности потерпевшей и ее супруга. Также запрещено к публикации обвинительное заключение в полном объеме.