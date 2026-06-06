"Скрытых праведников" обвиняют в изнасилованиях под видом проведения мистического ритуала

Как сообщает сайт "Мако" со ссылкой на материалы уголовного дела, уже почти два года в следственном изоляторе находятся пожилые супруги 80-летний Давид и 72-летняя Викторин (Вики) Рубинштейн. Им инкриминируют серию изнасилований под видом проведения мистической церемонии духовного исправления. На прошлой неделе в редакцию обратилась женщина по имени Ноа (псевдоним), которая не фигурирует в основном обвинительном заключении, но утверждает, что также подверглась надругательству со стороны этой пары в 2020 году.

И Давид, и Вики – бывшие светские люди, которые присоединились к движению Хабад. Они сумели убедить своих жертв, включая Ноа, в том, что являются скрытыми праведниками и обладают даром исцеления душ. Обещанную женщинам церемонию духовного исправления Вики Рубинштейн называла эвфемизмом "верхние и нижние [отношения]", что подразумевало оральный секс и обычный половой акт.

Как следует из показаний, Вики выступала в роли сводни, звонила жертвам, убеждала их в необходимости ритуала, покупала противозачаточные таблетки "Постинор" и лично следила за их приемом перед тем, как отправить женщину в спальню к своему 80-летнему мужу. По словам пострадавших женщин, Давид Рубинштейн убеждал их, что его сперма обладает магической силой, способной исцелять болезни, решать семейные проблемы или даже воскрешать мертвых. Любое сопротивление подавлялось угрозами небесной кары.

По данным "Мако", ключевую роль в вовлечении Ноа в круг супругов Рубинштейн сыграл задержанный недавно Йосеф Шували, который обвиняется в сексуализированных преступлениях против учеников ешивы "Тикун а-мидот", которую он возглавлял. Как рассказала пострадавшая, в 2020 году она переживала душевный кризис и обратилась за помощью именно к Шували. "Раввин Шували сказал, что на рынке в Цфате каждый четверг сидит скрытый праведник по имени рабби Давид, – цитирует женщину сайт. – Он сказал, что у того необыкновенные целительские способности, и предложил мне встретиться с ним".

Адвокат Мени Эльбайир, представляющий интересы Давида и Викторин Рубинштейн, заявил, что судебный процесс по данному делу проходит за закрытыми дверями. Защитник подчеркнул, что его подзащитные уважают решения судебных инстанций, и призвал не подменять правосудие разбирательствами в СМИ.