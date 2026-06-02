По делу о коррупции задержан вице-мэр Нагарии Дмитрий Эпштейн

Опубликовано имя вице-мэра, задержанного утром 2 июня по делу о коррупции в одном из муниципалитетов на севере Израиля. Это Дмитрий Эпштейн, вице-мэр Нагарии. По информации сайта "Мако", срок его задержания продлен на 9 дней. Вместе с ним задержаны еще 13 человек.

Полиция сообщила, что обыски 2 июня прошли примерно по 20 адресам. Были изъяты автомобили класса люкс, яхта и объекты недвижимости на миллионы шекелей. Расследование велось в скрытом режиме более года.

Подозреваемым инкриминируются коррупционные преступления, взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, подтасовка тендеров, отмывание капитала и налоговые преступления. По версии следствия, криминальные структуры систематически проникали в механизмы принятия решений в муниципалитете, устанавливая незаконные связи с высокопоставленными чиновниками.

В полиции утверждают, что преступные элементы получили влияние на ключевые муниципальные органы, прежде всего на тендерную комиссию и комиссию по планированию и строительству. По подозрению следствия, криминальные фигуранты, подрядчики и высокопоставленные муниципальные служащие действовали как "отлаженный механизм", продвигая свои интересы за счет взяток и других выгод.

Следствие считает, что подозреваемые добивались отстранения конкурирующих подрядчиков от муниципальных тендеров, а чиновники обеспечивали победу нужных компаний, увеличение строительных прав и передачу инсайдерской информации до ее официальной публикации. По данным полиции, таким образом фигуранты получили миллионы шекелей, а муниципальные чиновники использовали государственные должности для получения взяток и личных выгод.