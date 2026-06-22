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Израиль

Глава местного совета задержан по подозрению в причастности к коррупции

Муниципалитеты
Полиция
Коррупция
Расследование
время публикации: 22 июня 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 09:39
Задержан глава местного совета по подозрению в причастности к коррупции
Moshe Shai/FLASH90

Сотрудники подразделения по борьбе с мошенничеством при "ЛАХАВ-433" утром 22 июня задержали для допроса главу одного из местных советов в районе Иерусалима. Параллельно с задержанием были проведены обыски в его доме, офисах местного совета и других объектах.

На допрос были вызваны и другие высокопоставленные сотрудники муниципалитета, сообщает новостная служба 14 канала ИТВ.

Полиция сообщает, что тайное расследование велось в течение длительного времени, и после сбора достаточного количества материалов следствие перешло в активную фазу, включающую изъятие документов и допросы фигурантов дела. Один из ключевых подозреваемых – предприниматель, который, по предположению полиции, использовал связи в местном совете для обеспечения своих коммерческих интересов.

Следствие, в частности, проверяет информацию о строительных нарушениях на принадлежащих ему объектах недвижимости, квартирах, которые могли быть построены или использоваться без необходимых разрешений, а также зале торжеств, принадлежащем подозреваемому, часть которого, как предполагается, функционировала без требуемых лицензий и разрешений.

Проверяется версия о том, что глава совета и связанные с ним лица могли прямо или косвенно способствовать отказу от инспекций и контроля в отношении принадлежащих ему объектов, несмотря на предполагаемые нарушения.

Глава местного совета проходит допрос в полиции. По имеющимся данным, на данном этапе следствие не намерено ходатайствовать о продлении его задержания. Вместе с тем в полиции отмечают, что дальнейший ход расследования будет зависеть от результатов допросов и собранных материалов.

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