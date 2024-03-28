Теракт в Иорданской долине совершен офицером палестинских служб безопасности

По данным израильских спецслужб, теракт в Иорданской долине был осуществлен 27-летним офицером палестинских служб безопасности Мухаммадом Махмудом Мухмадом Саадия, жителем Дженина.

Операция по розыску террориста продолжается. Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ блокировал Иерихон и деревню Аль-Уджи.

Около 07:30 в четверг, 28 марта, террористы открыли стрельбу по израильскому транспорту на шоссе 90 возле Аль-Уджи, к северу от Иерихона в Иорданской долине.

Одной из целей был бронированный школьный автобус. Также был обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками (видео).

В теракте были ранены три человека. Мужчина примерно 30 лет получил ранения средней тяжести, еще двое получили легкие ранения, в том числе 13-летний подросток (он был ранен осколками стекла). Раненые доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".