МИД опубликовал обращение для израильтян в Таиланде: позвоните родителям

Министерство иностранных дел опубликовало срочные инструкции для израильских граждан, находящихся в зоне бедствия: напомним, в пятницу произошло землетрясение в Мьянме, Таиланде и Лаосе.

В сообщении указывается, что возможны дополнительные подземные толчки, поэтому израильским путешественникам, находящимся в зоне землетрясения, рекомендуется следить за инструкциями местных властей, публикуемыми в МИТ.

МИД будет публиковать местные инструкции на сайте ведомства, в социальных сетях и в приложении для путешественников TravIL.

В настоящий момент израильские посольства проверяют состояние израильтян в вышеперечисленных странах. Сообщений о пострадавших израильтянах пока не поступало.

МИД обращается также к израильтянам, находящимся в Таиланде, с просьбой связаться со своими семьями и проинформировать их о своем состоянии.