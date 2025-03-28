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Израиль

МИД опубликовал обращение для израильтян в Таиланде: позвоните родителям

МИД
время публикации: 28 марта 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 14:28
МИД опубликовал обращение для израильтян в Таиланде: позвоните родителям
AP Photo/Brian P. D. Hannon

Министерство иностранных дел опубликовало срочные инструкции для израильских граждан, находящихся в зоне бедствия: напомним, в пятницу произошло землетрясение в Мьянме, Таиланде и Лаосе.

В сообщении указывается, что возможны дополнительные подземные толчки, поэтому израильским путешественникам, находящимся в зоне землетрясения, рекомендуется следить за инструкциями местных властей, публикуемыми в МИТ.

МИД будет публиковать местные инструкции на сайте ведомства, в социальных сетях и в приложении для путешественников TravIL.

В настоящий момент израильские посольства проверяют состояние израильтян в вышеперечисленных странах. Сообщений о пострадавших израильтянах пока не поступало.

МИД обращается также к израильтянам, находящимся в Таиланде, с просьбой связаться со своими семьями и проинформировать их о своем состоянии.

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