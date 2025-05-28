В боях за кибуц Керем-Шалом погибли двое бойцов "китат коненут": отчет британского парламента

Сегодня ЦАХАЛ опубликовал отчет о боях за кибуц Керем-Шалом в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты. События в армейских отчетах иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники.

Поэтому Newsru.co.il также публикует перевод раздела о боях в районе кибуца Керем-Шалом из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. В отличие от армейских отчетов, которые бегло описывают ситуацию и уделяют большее внимание общим словам в стиле "мужественно и самоотверженно сражались",

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит некоторые имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Кибуц Керем-Шалом (здесь и далее – текст отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Керем-Шалом (в переводе с иврита – "виноградник мира") – это кибуц, расположенный на юге сектора Газы рядом с переходом Керем-Шалом. Он был основан в 1967 году членами социалистического сионистского движения "А-Шомер а-Цаир" и членами религиозного молодежного движения "Бней Акива". Это поселок смешанного типа, в нем проживают и светские, и религиозные евреи. Забор кибуца находится в 100 метрах от границы с сектором Газы. По последней переписи населения, проведенной в 2022 году, население кибуца составляло 220 человек.

7 октября 2023 года в боях за кибуц были убиты двое бойцов отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут"), один житель кибуца был тяжело ранен.

В 06:30 в кибуце сработала система предупреждения о ракетном обстреле "Цева Адом", жители кибуца получили в WhatsApp инструкции оставаться в защищенных комнатах ("мамад"), запереть двери и окна. В 06:40 координатор безопасности кибуца Элия Бен-Шимоль собрал отряд быстрого реагирования, в который входили восемь бойцов, и разместил их в различных точках по периметру кибуца для защиты Керем-Шалом.

Еще через 12 минут с координатором безопасности связались с военной базы "Керем-Шалом" и сообщили, что пограничные укрепления прорваны, и началась атака. Согласно загруженным в Telegram кадрам, через прорванное заграждение проникли, по меньшей мере, 24 террориста – на мотоциклах и пешком.

Примерно в то же время подразделению бригады "Нахаль" было приказано направиться в кибуц для его защиты.

Первые нападавшие террористы прибыли в кибуц Керем-Шалом на мотоциклах. Видеозаписи с нательных камер и камер Go-Pro, которые были найдены на трупах террористов позднее, запечатлели, как 23 боевика идут на рассвете через сектор Газы, затем методично подрывают три слоя разделительного пограничного заграждения. Некоторые из нападавших направились атаковать пограничный переход "Керем-Шалом", до которого они добрались в 06:52, другие пошли напрямую в кибуц.

Те, кто двигался в направлении военной базы на переходе Керем-Шалом были атакованы расквартированным там батальоном ЦАХАЛа. В бою погиб сержант Ярон Ори Шай (21 год, из Кадимы-Цоран, боец бригады "Нахаль"). Этот бой распространился вплоть до главного входа в кибуц Керем-Шалом – речь идет об объектах, которые находятся очень близко друг с другом. Бойцы "китат коненут" кибуца продолжали сражаться с последующими волнами нападавших в течение следующих шести часов.

В 07:18 семь террористов, одетых в сочетание военной формы и гражданской одежды, подорвали высокую бетонную стену кибуца с помощью взрывчатки. Их пытались атаковать трое военнослужащих с бронетранспортера, но террористы выпустили по бронетранспортеру несколько РПГ, в результате чего водитель получил критические ранения. Радист экипажа бронетранспортера был ранен снайпером в шею. Оставшийся один солдат был вынужден отвести БТР для помощи товарищам и реорганизации.

Террористы, проникнув на территорию кибуца через подорванный забор, открыли огонь по всем направлениям. Свои действия они транслировали в Telegram-канал "ХАМАС Кассам" в 10:30.

Один из террористов ворвался в дом семьи Тейтельбаум и обыскал его в поисках людей. Он вошел лишь в одну из двух защищенных комнат – к счастью, в пустую. Семья молча пряталась во второй. Террорист покинул дом и вскоре был убит бойцами "китат коненут", которые за короткое время уничтожили всех боевиков атакующей группы.

В 09:15 еще одна группа из 10 террористов попыталась проникнуть на территорию солнечной электростанции к югу от кибуца, но их заметили и уничтожили охранявшие кибуц гражданские охранники. Террористы были вооружены пистолетами, РПГ и взрывными устройствами.

Координатор безопасности кибуца Элия Бен-Шимоль, поняв, что речь идет о второй волне атаки, связался с военной базой "Керем-Шалом" и попросил прислать помощь, однако его проинформировали, что база сама подверглась нападению, и ее солдаты заняты отражением атаки проникших на территорию базы террористов.

В 10:20 в район прибыл боевой вертолет, по координации с Бен-Шимолем вертолет выпустил ракету в сторону пустыря, заставив примерно 50 спрятавшихся там террористов выйти из укрытий. После этого вертолет уже прицельно открыл огонь по этой группе нападавших.

В 10:30 житель кибуца Амихай Шиндлер, 33-летний социальный работник, со своей женой Авиталь и их шестью детьми прятались в защищенной комнате, когда террористы вошли в дом. Авиталь Шиндлер связалась с отрядом быстрого реагирования кибуца, в этом время ее муж крепко держал ручку двери "мамада", чтобы не позволить террористам открыть дверь.

Боевики утверждали, что они военнослужащие ЦАХАЛа и на иврите требовали открыть дверь защищенной комнаты. Когда израильтяне отказались, террористы укрепили на двери взрывное устройство и привели его в действие. В результате взрыва Амихай потерял руку, он получил ожоги и тяжелые осколочные ранения по всему телу. Однако несмотря на то, что дверь была разрушена, террористы покинули дом.

К дому семьи Шиндлер прибыли два бойца "китат коненут", старшина запаса Моше Едидия Разиэль (Розенберг) (31 год, из Псагот) и старшина запаса Амихай Вайцен (33 года, из Псагот). Они оказывали пострадавшему Амихаю Шиндлеру первую помощь, когда террористы вернулись в дом и застрелили их. Самих террористов вскоре уничтожили другие бойцы отряда быстрого реагирования кибуца.

Во время боев возле дома семьи Шиндлер еще один боец "китат коненут" получил тяжелые ранения в результате взрыва РПГ.

В 14:00 в кибуц Керем-Шалом прибыли военнослужащие ЦАХАЛа из 450-го батальона бригады "Бисламах" (учебная военная база). Они провели прочесывание местности, чтобы исключить присутствие живых террористов, но полный контроль над кибуцем был достигнут только к вечеру.

В 15:00 кибуц подвергся второму тяжелому ракетному обстрелу. В течение следующих 24 часов было еще несколько попыток проникнуть в кибуц, все эти попытки были сорваны.

В 20:00 8 октября 2023 года жители кибуца Керем-Шалом были эвакуированы в Эйлат.