В Израиле опровергают утверждения ХАМАСа о согласии на перемирие: "Это пропаганда"

Высокопоставленный источник в израильском руководстве заявил, что сообщение террористической организации ХАМАС о согласии на предложение спецпосланника президента США Стива Виткоффа по Газе – "очередной виток пропаганды и психологической войны".

Он подчеркивает, что утверждения ХАМАСа безосновательны и не имеют отношения ни к позиции Израиля, ни к позиции США, ни собственно к предложению Стивена Виткоффа: Израиль ни при каких условиях не согласится на вывод войск из сектора Газы до победы над ХАМАСом.

Напомним, ранее в среду представители ХАМАСа в Дохе распространили заявление, в котором сказано: "ХАМАС достиг соглашения с Виткоффом относительно общей рамки договоренностей, которая позволит достичь постоянного прекращения огня, вывода из анклава израильских военных и возобновления поставок туда гуманитарной помощи... Это соглашение предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу нескольких тел погибших пленников в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных". При этом отмечается, что окончательный ответ от Израиля через посредников пока не получен.

Ранее руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что ни о каком выводе сил израильской армии из Газы речи идти не может, но можно согласовать прекращение огня на длительный период в случае реализации сделки по освобождению заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года.

Напомним, что 26 мая информация о согласии ХАМАСа на "план Виткоффа" уже поступала, об этом сообщало агентство Reuter. Но вскоре сам Виткофф ее опроверг. Тогда речь шла о варианте соглашения по прекращению огня в секторе Газы на 70 дней и освобождение 10 живых израильских заложников.

В Израиле 26 мая подчеркивали, что речь не идет о новом предложении, и что от предложения в его нынешнем варианте Израиль уже отказался. Сам Стивен Виткофф опроверг утверждения ХАМАСа о согласии на предложение: "То, что я вижу со стороны ХАМАСа, разочаровывает и совершенно неприемлемо", – сообщил Стивен Виткофф журналисту Axios Бараку Равиду. Он подчеркнул, что его предложение "могло бы привести к содержательным переговорам для поиска пути к постоянному перемирию".

Египетские источники сообщали, что предложенный вариант сделки предусматривает освобождение 10 израильских заложников и тел 16 убитых заложников, при этом пятеро заложников должны быть освобождены в первый день соглашения, а остальные пять – в шестидесятый день. Отметим, что египетские источники сообщали о 60-дневном прекращении огня в секторе.