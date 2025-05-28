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Израиль

Нетаниягу объявил в Кнессете о ликвидации Мухаммада Синуара

время публикации: 28 мая 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 17:05
Нетаниягу объявил в Кнессете о ликвидации Мухаммада Синуара
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая в среду, 28 мая, в Кнессете, помимо прочего, объявил о ликвидации лидера ХАМАСа в Газе Мухаммада Синуара. Это заявление было сделано до того, как ЦАХАЛ официально подтвердил уничтожение Мухаммада Синуара.

"Мы уничтожили десятки тысяч террористов, Мухаммада Дэйфа, Хасана Насраллу, Яхью Синвара, Мухаммада Синуара, и захватили Рафиах и Мораг. В последние два дня мы реализуем драматический план по полному разгрому ХАМАСа", – заявил Нетаниягу.

Авиаудар по туннелю около Европейской больницы был нанесен 13 мая. Тогда же сообщалось, что главной целью был Мухаммад Синуар – лидер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" и правительства ХАМАСа в Газе, младший брат главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, ликвидированного 16 октября 2024 года.

Пресс-служба Армии обороны Израиля 13 мая сообщала, что в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК) был нанесен точечный удар по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Источники в секторе Газы заявляли о множестве убитых и раненых.

Арабские СМИ сообщали, что родственников Мухаммада Синуара уведомили о его гибели. Но ни ЦАХАЛ, ни ХАМАС пока официально не подтверждали эту информацию.

Израиль
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