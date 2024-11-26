Успеть до перемирия: Эдраи предупредил о планируемых ударах по 20 объектам "Хизбаллы" в Бейруте

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей ряда районов южного предместья Бейрута Дахии. Однотипные сообщения, разделенные на шесть публикаций, содержат призыв немедленно эвакуироваться из указанных на сопроводительных изображениях домов и соседних с ними строений.

На картах, сопровождающих предупреждения, красным указаны объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы", по которым ЦАХАЛ в ближайшее время будет бить. Всего речь идет о двадцати объектах в разных районах Дахии – районах Хадат, Бурдж аль-Баражне, Харет-Хрейк и Гбейри.

Все сообщения требуют немедленной эвакуации из указанных домов и расположенных рядом с ними строений на расстояние не менее 500 метров.