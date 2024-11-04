Управление тылом сняло ограничения в Тират Кармеле

Управление тылом сообщило, что по итогам совещания по оценке ситуации принято решение о снятии ограничений в Тират Кармеле.

С 20:00 4 ноября в Тират Кармеле разрешена работа учебных заведений и предприятий. Разрешены собрания на открытой местности с участием до 2 тысяч человек.

Для остальных районов Израиля остаются в действие старые инструкции.

Последний раз сигнал тревоги в связи с угрозой ракетного обстрела звучал в Тират Кармеле 19 октября.