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Израиль

Управление тылом сняло ограничения в Тират Кармеле

время публикации: 04 ноября 2024 г., 20:18 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 20:18
Управление тылом сняло ограничения в Тират Кармеле
Пресс-служба ЦАХАЛа

Управление тылом сообщило, что по итогам совещания по оценке ситуации принято решение о снятии ограничений в Тират Кармеле.

С 20:00 4 ноября в Тират Кармеле разрешена работа учебных заведений и предприятий. Разрешены собрания на открытой местности с участием до 2 тысяч человек.

Для остальных районов Израиля остаются в действие старые инструкции.

Последний раз сигнал тревоги в связи с угрозой ракетного обстрела звучал в Тират Кармеле 19 октября.

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