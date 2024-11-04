Управление тылом сняло ограничения в Тират Кармеле
время публикации: 04 ноября 2024 г., 20:18 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 20:18
Управление тылом сообщило, что по итогам совещания по оценке ситуации принято решение о снятии ограничений в Тират Кармеле.
С 20:00 4 ноября в Тират Кармеле разрешена работа учебных заведений и предприятий. Разрешены собрания на открытой местности с участием до 2 тысяч человек.
Для остальных районов Израиля остаются в действие старые инструкции.
Последний раз сигнал тревоги в связи с угрозой ракетного обстрела звучал в Тират Кармеле 19 октября.
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