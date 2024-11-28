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Израиль

Канцелярия Нетаниягу опровергла сообщения об обращении премьера в ШАБАК и Управление тылом

Суд
Биньямин Нетаниягу
СМИ
время публикации: 28 ноября 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 17:57
Канцелярия Нетаниягу опровергла сообщения об обращении премьера в ШАБАК и Управление тылом
Marc Israel Sellem/POOL

Израильские СМИ сообщили, что глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился в Управление тылом и в ШАБАК с просьбой представить профессиональную оценку, в соответствии с которой из-за различных угроз он не сможет выступать перед судом.

Таким образом, по утверждению источников, Нетаниягу вновь пытался добиться отсрочки своих показаний.

Канцелярия главы правительства немедленно опровергла эти сообщения, подчеркнув, что никаких подобных обращений никуда не отправляли, и решения по поводу обеспечения охраны премьер-министра принимаются исключительно на основании оперативной оценки.

Израиль
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