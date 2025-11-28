Один из создателей ВВС Израиля Дан Толковский скончался в возрасте 104 лет

x
время публикации: 28 ноября 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 14:03
Архивное фото с операции "Шахарит", 1956 год. Справа налево – командующий ВВС Дан Толковский, премьер-министр Давид Бен-Гурион, посол Яаков Цур, Элишева Каплан и ее муж министр финансов Леви Эшколь
Wikipedia

Генерал-майор в отставке Дан Толковский, пятый командующий ВВС ЦАХАЛа и один из создателей израильских военно-воздушных сил, скончался в возрасте 104 лет.

Толковский родился в Тель-Авиве в 1921 году, в юном возрасте он присоединился к деятельности "Аганы".

В 1942 году Толковский был призван в ВВС Великобритании, он прошел летные курсы и в 1943 году стал пилотом. В период Второй мировой Войны он служил в Королевских вооруженных силах Великобритании и участвовал в боях в Италии, на юге Франции и в Греции.

Затем Дан Толковский вернулся в страну, и за несколько дней до провозглашения независимости он был призван в ЦАХАЛ и присоединился к ВВС. В 1953 году, когда в ЦАХАЛе появились первые реактивные самолеты, возглавил ВВС ЦАХАЛа.

После демобилизации из ЦАХАЛа Толковский перешел в сферу экономики и высоких технологий, он был одним из основателей индустрии венчурного капитала и хай-тека в Израиле.

