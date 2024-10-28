Телеканал "Решет-13": на заседании кабинета министров обсуждался еще один удар по Ирану

В понедельник, 28 октября, телеканал "Решет-13" в вечернем выпуске новостей сообщил, что на воскресном заседании кабинета министров обсуждался новый удар по Ирану в качестве ответа на атаку с помощью беспилотника на дом семьи Нетаниягу в Кейсарии.

В сообщении телеканала отмечалось, что участникам заседания объяснили, что удар по Ирану, нанесенный в ночь на субботу, не был ответом на атаку беспилотника. По информации телеканала министры и представители системы безопасности обсудили несколько вариантов возможной реакции, которая последует в ближайшее время.

Отметим, что журналист издательского дома "Едиот Ахронот" Итамар Эйхнер в своем Х-блоге написал, что на заседании кабинета, действительно, обсуждались возможные варианты ответа на атаку БПЛА, но, судя по его публикации, удар по Ирану не обсуждался. В качестве возможного ответа министры предлагали ликвидировать главу правительства Ливана, спикера парламента и высказывали тому подобные идеи. Их предложения были забракованы. А министр обороны Галант в шутку спросил: может быть, стоит еще раз ликвидировать Насраллу?