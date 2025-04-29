На церемонии Дня памяти отец павшего солдата перебил спикера Кнессета: "Не говори о моем сыне!"

На церемонии в комплексе "Яд ле-Баним" в Иерусалиме, которой открылись мемориальные мероприятия Дня памяти, произошло ЧП. Спикер Кнессета Амир Охана намеревался процитировать письмо майора Двира Циона Реваха, но отец павшего военнослужащего прервал его выкриком с места: "Ты не будешь говорить о моем сыне!".

На требование скорбящего отца Охана ответил: "Господин Ревах, я уважаю вашу просьбу". После этого спикер Кнессета спустился в зал, сел рядом с отцом погибшего военнослужащего.

На церемонии выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, он выразил соболезнования семьям погибших солдат, а также добавил: "У нас один дом, одна страна, одна судьба, и у всех у нас одно будущее. Нам была предоставлена историческая возможность возродить нашу национальную независимость, и я говорю всем вам, а также самому себе: другой такой возможности не будет, поэтому мы должны защищать государство Израиль всеми силами. Это делали прошлые поколения, это делаем мы сегодня". Речь премьер-министра также прерывалась выкриками из зала.

Майор Двир Цион Ревах, командир роты 932-го батальона, погиб в бою на севере сектора Газы 6 января 2025 года. Ему было 28 лет.