Подросток облил духами гнездо голубей и попытался поджечь их

В полицию Северного округа поступила несколько дней назад видеозапись, на которой запечатлен подросток, брызгающий на свитое голубями гнездо за окном его комнаты духами и пытающийся его поджечь.

После получения видео полиция начала расследование по подозрению в жестоком обращении с животными. Личность подростка была установлена, ему 15 лет. Подросток был задержан для допроса в полиции.

Во время обыска комнаты подозреваемого было обнаружено, что голубь с птенцами все так же находятся в гнезде за окном, они живы, и полиция занимается перемещением их в безопасное место.