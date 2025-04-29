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Израиль

Подросток облил духами гнездо голубей и попытался поджечь их

Полиция
Животные
время публикации: 29 апреля 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 18:07
Подросток облил духами гнездо голубей и попытался поджечь их
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию Северного округа поступила несколько дней назад видеозапись, на которой запечатлен подросток, брызгающий на свитое голубями гнездо за окном его комнаты духами и пытающийся его поджечь.

После получения видео полиция начала расследование по подозрению в жестоком обращении с животными. Личность подростка была установлена, ему 15 лет. Подросток был задержан для допроса в полиции.

Во время обыска комнаты подозреваемого было обнаружено, что голубь с птенцами все так же находятся в гнезде за окном, они живы, и полиция занимается перемещением их в безопасное место.

Израиль
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