Население Израиля превысило 10 миллионов человек

Накануне Дня Независимости Центральное статистическое бюро публикует статистику населения страны, в соответствии с которой в Израиле живут 10,094 миллиона человек.

77,6% населения страны это евреи и представители категории "другие" (7,732 миллиона человек), 20,9% населения – арабы (2,114 миллиона), в Израиле также проживают 248 тысяч иностранных граждан.

С прошлого Дня Независимости численность населения Израиля выросла на 135 тысяч человек (прирост в 1,4%), и количество иностранцев выросло на 32 тысячи человек. В этот период в нашей стране родились 174 тысячи младенцев, и скончались около 50 тысяч израильских граждан.

С прошлого Дня Независимости в Израиль прибыли около 28 тысяч репатриантов, а количество находящихся за рубежом израильтян составляет 56 тысяч человек – то есть, сальдо внешней миграции за отчетный период было отрицательным.

В момент создания Государства Израиль численность населения составляла 806 тысяч человек, таким образом, до сегодняшнего дня она выросла в 12 раз.