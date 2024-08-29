Министр обороны Йоав Галант: "Необходимо расширить цели войны"

Министр обороны Йоав Галант провел совещание, уделив большое внимание ситуации на северных границах Израиля. В совещании принимали участие начальник Генштаба Герци А-Леви и представители системы безопасности.

В ходе этого совещания министр обороны Галант заявил о необходимости "расширить цели войны". "Перед стоит еще задача на северном фронте – вернуть жителей в их дома и обеспечить их безопасность", – сказал он, пообещав поставить этот вопрос перед премьер-министром и членами кабинета министров.

После того, как заявление Галанта разошлось по средствам массовой информации, из канцелярии премьер-министра сообщили: "Это само собой разумеется, и премьер-министр об этом неоднократно говорил в последние месяцы".