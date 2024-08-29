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Израиль

Профсоюз учителей средних и старших классов объявил о забастовке

время публикации: 29 августа 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 18:29
Профсоюз учителей средних и старших классов объявил о забастовке
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель Организации учителей Ран Эрез объявил, что в этом году занятия в школах не начнутся 1 сентября из-за забастовки учителей. Он написал обращение к педагогам, состоящим в профсоюзной организации учителей, и возложил ответственность на срыв начала учебного года на министерство финансов.

"Из-за упорного отказа министерства финансов подписать с нами коллективный договор, обеспечивающий повышение зарплаты и улучшение условий труда педагогов, мы объявляем о решении бастовать, – сказано в этом документе. – В средних и старших классах учебный год не начнется 1 сентября – включая классы "юд-гимель" (12) и "юд-далет" (13) во всей системе образования".

Ран Эрез призвал педагогов "не слушать лживые заявления министра финансов", который, по его словам, пытается приватизировать систему образования и подписать с учителями индивидуальные соглашения, с тем чтобы те превратились в работников, нанятых по подряду.

Глава профсоюза учителей средних и старших классов пообещал бороться до достижения целей забастовки, он также пообещал поддержать учителей и административных работников школ в процессе забастовочных санкций.

Израиль
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