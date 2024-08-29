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Израиль

"Мако": незадолго до 7 октября ШАБАК сообщал Нетаниягу, что ХАМАС не заинтересован в войне

время публикации: 29 августа 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 22:54
"Мако": незадолго до 7 октября ШАБАК сообщал Нетаниягу, что ХАМАС не заинтересован в войне
AP Photo/Ariel Schalit

Амит Сегаль, обозреватель 12-го телеканала обнародовал в вечернем выпуске новостей, выдержки из двух секретных документов ШАБАКа, переданных премьер-министру Нетаниягу за несколько дней до "черной субботы".

В обоих докладных записках говорилось о том, что ХАМАС не заинтересован в вооруженной конфронтации с Израилем, что политика "мир в обмен на уступки" поможет сохранять долгое время спокойствие на границе с сектором. ШАБАК также указывал на то, что в последнее время ХАМАС добился значительных экономических успехов без того, чтобы быть втянутым в войну. "Мы должны придерживаться схемы, предусматривающей значительные дивиденды для сектора в целях сохранения мира", – говорилось в докладной записке ШАБАКа.

Телеканал также сообщил, что 1 октября ШАБАК предлагал план ликвидации нескольких высокопоставленных членов ХАМАСа, но план был отвергнут Биньямином Нетаниягу.

В ШАБАК подтвердили правильность цитат, прозвучавших в эфире 12-го телеканала, но отметили, что они были выдернуты из контекста. В частности, одна из записок была посвящена намечающейся сделке по возращению из Газы, удерживаемого там израильтянина. В ответе ШАБАК также подчеркивается, что в сюжете телеканала не было упомянуто о том, что глава ШАБАК рекомендовал Нетаниягу поддерживать высокий уровень готовности на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

В ШАБАК также заявили, что все документы будут представлены государственной следственной комиссии.

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