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Израиль

ХАМАС: 80% перемещенных лиц вернулись на север Газы

Газа
Война "Железные мечи"
ХАМАС
время публикации: 29 января 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 08:05
ХАМАС: 80% перемещенных лиц вернулись на север Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

"Правительство ХАМАСа" в Газе сообщает, что за двое суток в северные районы сектора вернулись около 80% из тех, кто ранее был вынужден покинуть север Газы во время войны.

Число вернувшихся не называется. Но речь идет о сотнях тысяч людей.

Ранее представитель "правительства ХАМАСа" в Газе заявил катарскому телеканалу "Аль-Араби", что 90% тех, кто за последние сутки вернулся из южных районов сектора в северные, негде жить, так как их дома разрушены.

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