ХАМАС: 80% перемещенных лиц вернулись на север Газы

"Правительство ХАМАСа" в Газе сообщает, что за двое суток в северные районы сектора вернулись около 80% из тех, кто ранее был вынужден покинуть север Газы во время войны.

Число вернувшихся не называется. Но речь идет о сотнях тысяч людей.

Ранее представитель "правительства ХАМАСа" в Газе заявил катарскому телеканалу "Аль-Араби", что 90% тех, кто за последние сутки вернулся из южных районов сектора в северные, негде жить, так как их дома разрушены.