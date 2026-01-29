ЦАХАЛ впервые рассказал, что делали десантные корабли во время войны в Газе

Армия обороны Израиля впервые подробно рассказала об использовании десантных кораблей – самых крупных судов в военно-морских силах ЦАХАЛа – во время войны в секторе Газы. Именно благодаря этим кораблям, которые появились в 2023 году, происходило снабжение действующих на юге Газы подразделений боеприпасами, оружием и всем необходимым.

Маневровые подразделения ЦАХАЛа сражались с одним из батальонов ХАМАСа, а десантные корабли доставили для них боеприпасы, медицинское оборудование и препараты, различные виды оружия и топлива. Благодаря снабжению с моря логистика поддержки была организована существенно быстрее и эффективнее, чем обычно.

Благодаря десантным кораблям, вступившим в строй ВМС около двух лет назад, параллельно сухопутному обеспечению была открыта логистическая линия по морю. Речь идет о крупнейших судах – их длина 95 метров, ширина 20 метров, а водоизмещение превышает 2500 тонн. На них можно погрузить очень большие объемы необходимого для снабжения сил на местах оборудования, что сокращает число рейсов и снижает риск для военнослужащих.