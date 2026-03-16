В Ираке атакованы объекты проиранской группировки

Рано утром 16 марта поступили сообщения об авиаударах по целям в районе Джурф ан-Насра (в 60 км к юго-западу от Багдада), где находились объекты проиранской шиитской группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".

Причинен значительный ущерб.

Кем была осуществлена атака, пока неясно.

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – это созданная в Ираке в 2014 году коалиция преимущественно шиитских вооруженных формирований "Катаиб Хизбалла", "Бадр", "Асаиб Ахль аль-Хак" и др. Формально "Аль-Хашд аш-Шааби" входит в систему иракской государственной безопасности. Но многие руководители группировки тесно связано с Ираном и "Корпусом стражей исламской революции", прежде всего с подразделением "Кудс".