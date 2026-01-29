СМИ: в Израиле приняли оценку минздрава Газы о количестве погибших в секторе во время войны

Многие израильские СМИ объявили, что в Армии обороны Израиля приняли оценку министерства здравоохранения в секторе Газы (структура, подконтрольная ХАМАСу), в соответствии с которой в ходе войны погибли более 70 тысяч жителей сектора.

Об этом написали в четверг, 29 января, "Гаарец", Ynet, Jerusalem Post, Times of Israel и др.

Все вышеперечисленные СМИ ссылались на некого высокопоставленного представителя ЦАХАЛа, не называя его звания, должности и имени.

При этом в публикациях отмечалось, что данная оценка не включает пропавших жителей, которые были погребены под завалами.

Военный обозреватель Кармела Менаше в статье для "Кан" указывает, что заявление о количестве погибших, опирающиеся на утверждение министерства здравоохранения Газы, сделали представители Координатора действий правительства на территориях (COGAT): это подразделение министерства обороны, но не Армии обороны Израиля.

Представители COGAT также сообщили, что в настоящее время они сегментируют данные, чтобы выяснить, сколько из погибших – боевики, а сколько – гражданские.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала войны в секторе погибли почти 72 тысячи человек. Израиль никогда официально не подтверждал эти данные, но и не опровергал их.

Отметим, что по-прежнему нет официального подтверждения ЦАХАЛа по поводу числа погибших в Газе в ходе войны "Железные мечи" ("Война возрождения"), начатой 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы на Израиль.