Полиция завершила расследование контрабанды товаров в Газу

Полиция Израиля передала в суд заявление обвинителя против 11 человек, подозреваемых в контрабанде товаров в сектор Газы.

Это означает, что полицейское расследование завершено и в ближайшее время по делу будут поданы обвинительные заключения.

Напомним, что 27 января суд разрешил к публикации краткую информацию о совместном расследовании полиции и ШАБАКа, связанным с серьезными нарушениями в сфере безопасности.

Была разрешена к публикации следующая фраза: "В эти дни расследуется дело о контрабанде товаров из Израиля в Газу, фигурантами в котором проходит множество подозреваемых".

За день до того Йосеф Зини, отец главы ШАБАКа Давида Зини, опубликовал три дня назад необычное заявление: "У нас нет никаких сомнений, что все это грубая ложь. И даже если представят видео и фотографии, якобы доказывающие это, нет никаких сомнений, что все сфабриковано с целью навредить "подозреваемому" и его семье. Любой, кто поверит в эту историю, фактически помогает проливать кровь невинных!".