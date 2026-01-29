x
Полиция завершила расследование контрабанды товаров в Газу

Полиция
время публикации: 29 января 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 14:37
Abed Rahim Khatib/Flash90

Полиция Израиля передала в суд заявление обвинителя против 11 человек, подозреваемых в контрабанде товаров в сектор Газы.

Это означает, что полицейское расследование завершено и в ближайшее время по делу будут поданы обвинительные заключения.

Напомним, что 27 января суд разрешил к публикации краткую информацию о совместном расследовании полиции и ШАБАКа, связанным с серьезными нарушениями в сфере безопасности.

Была разрешена к публикации следующая фраза: "В эти дни расследуется дело о контрабанде товаров из Израиля в Газу, фигурантами в котором проходит множество подозреваемых".

За день до того Йосеф Зини, отец главы ШАБАКа Давида Зини, опубликовал три дня назад необычное заявление: "У нас нет никаких сомнений, что все это грубая ложь. И даже если представят видео и фотографии, якобы доказывающие это, нет никаких сомнений, что все сфабриковано с целью навредить "подозреваемому" и его семье. Любой, кто поверит в эту историю, фактически помогает проливать кровь невинных!".

