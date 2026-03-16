Лауреаты "Оскара" 2026 года: триумф картины "Одна битва за другой". Полный список

Вечером 15 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Главным победителем вечера стала картина "Одна битва за другой", завоевавшая пять премий – в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру.

По четыре "Оскара" получили фильмы "Грешники" и "Франкенштейн". "Грешники" были отмечены в актерской, сценарной, операторской и музыкальной категориях, а "Франкенштейн" – за работу художника-постановщика, костюмы, грим и прически. Две награды достались фильму "Охотники на демонов K-pop".

Израиль в этом году был представлен в двух короткометражных категориях: фильм "Пятно мясников" Майера Левинсона-Блаунта был номинирован в категории лучшего игрового короткометражного фильма, а лента "Детей больше нет: были и исчезли" Хилы Медалии – в категории лучшего короткометражного документального фильма. Однако обе израильские работы остались без наград.

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ

Лучший фильм: "Одна битва за другой"

Лучшая режиссёрская работа: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за другой"

Лучший актер: Майкл Б. Джордан – "Грешники"

Лучшая актриса: Джесси Бакли – "Гамнет"

Лучший актёр второго плана: Шон Пенн – "Одна битва за другой"

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган – "Оружие"

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер – "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за другой"

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Охотники на демонов K-pop"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Девочка, которая плакала жемчужинами"

Лучший фильм на иностранном языке: "Сентиментальная ценность"

Лучшая музыка к фильму: "Грешники"

Лучшая песня к фильму: "Золотая" – "Охотники на демонов K-pop"

Лучший монтаж: "Одна битва за другой"

Лучшая операторская работа: "Грешники"

Лучшая работа художника-постановщика: "Франкенштейн"

Лучший дизайн костюмов: "Франкенштейн"

Лучший звук: "Формула-1"

Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Огонь и пепел"

Лучший грим и причёски: "Франкенштейн"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Мистер Никто против Путина"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Все пустые комнаты"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Певцы" и "Два человека, обменивающиеся слюной"

Лучший кастинг: "Одна битва за другой".