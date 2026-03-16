Лауреаты "Оскара" 2026 года: триумф картины "Одна битва за другой". Полный список
Вечером 15 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Главным победителем вечера стала картина "Одна битва за другой", завоевавшая пять премий – в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру.
По четыре "Оскара" получили фильмы "Грешники" и "Франкенштейн". "Грешники" были отмечены в актерской, сценарной, операторской и музыкальной категориях, а "Франкенштейн" – за работу художника-постановщика, костюмы, грим и прически. Две награды достались фильму "Охотники на демонов K-pop".
Израиль в этом году был представлен в двух короткометражных категориях: фильм "Пятно мясников" Майера Левинсона-Блаунта был номинирован в категории лучшего игрового короткометражного фильма, а лента "Детей больше нет: были и исчезли" Хилы Медалии – в категории лучшего короткометражного документального фильма. Однако обе израильские работы остались без наград.
НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Лучший фильм: "Одна битва за другой"
Лучшая режиссёрская работа: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за другой"
Лучший актер: Майкл Б. Джордан – "Грешники"
Лучшая актриса: Джесси Бакли – "Гамнет"
Лучший актёр второго плана: Шон Пенн – "Одна битва за другой"
Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган – "Оружие"
Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер – "Грешники"
Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за другой"
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Охотники на демонов K-pop"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Девочка, которая плакала жемчужинами"
Лучший фильм на иностранном языке: "Сентиментальная ценность"
Лучшая музыка к фильму: "Грешники"
Лучшая песня к фильму: "Золотая" – "Охотники на демонов K-pop"
Лучший монтаж: "Одна битва за другой"
Лучшая операторская работа: "Грешники"
Лучшая работа художника-постановщика: "Франкенштейн"
Лучший дизайн костюмов: "Франкенштейн"
Лучший звук: "Формула-1"
Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Огонь и пепел"
Лучший грим и причёски: "Франкенштейн"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мистер Никто против Путина"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Все пустые комнаты"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Певцы" и "Два человека, обменивающиеся слюной"
Лучший кастинг: "Одна битва за другой".