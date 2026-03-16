Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 16 марта, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Временами слабые дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-18, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 10-19, на побережье Мертвого моря – 15-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-18, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 80-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник – переменная облачность. В среду-воскресенье – дожди, временами с грозами.