Нетаниягу и Герцог осудили вторжение в "Сде-Тейман". Комментарии начгенштаба, юрсоветника, политиков

Офис премьер-министра сообщает, что Биньямин Нетаниягу осудил вторжение демонстрантов на территорию базы "Сде-Тейман", где содержатся заключенные из Газы. Он призвал к "немедленному успокоению", говорится в официальном заявлении.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал не забывать, что "наши враги пытаются преследовать нас снова и снова, в том числе и на международно-правовой арене", и не давать врагам повод для преследования военнослужащих. Проникновение на военную базу гражданских лиц при поддержке ряда политиков он назвал "опасным, незаконным и безответственным действием".

Ранее демонстранты, выступавшие против задержания военной полицией резервистов по подозрению в издевательствах над содержащимся в изоляторе "Сде-Тейман" террористом, прорвались на территорию превращенной в изолятор военной базы. Военное командование обратилось к полиции Израиля за помощью в выдворении прорвавшихся с территории базы, среди которых были депутаты Кнессета.

Митингующие блокировали въезд на военную базу Бейт-Лид, куда были доставлены резервисты, задержанные для допроса в связи с подозрениями в издевательстве над заключенными в "Сде-Тейман".

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви выступил с осуждением вторжения демонстрантов на военную базу: "Инцидент с проникновением на базу "Сде-Тейман" является крайне серьезным и противозаконным. Вторжение на военную базу и нарушение порядка на ней абсолютно недопустимо. Мы находимся в состоянии войны, и подобные действия угрожают безопасности государства". Начгенштаба поддержал военную полицию и прокуратуру, подчеркнув: "Они расследуют каждый инцидент, о котором им становится известно. Это их обязанность, независимо от звания или должности. Именно эти расследования защищают наших солдат в стране и за рубежом и сохраняют ценности ЦАХАЛа. Эти расследования проводятся с уважением к достоинству наших солдат, чьими командирами мы являемся".

Акция протеста около базы "Сде-Тейман" началась вскоре после того, как министр финансов и глава партии ""Ционут Датит" Бецалель Смотрич выступил с заявлением: "Солдаты ЦАХАЛа заслуживают уважения. Я призываю главного военного прокурора: уберите руки от наших героических воинов". Министр национальной безопасности (которому подчиненна полиция), лидер партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир, был лаконичней. "Главный военный прокурор, руки прочь от резервистов!", – написал он на своей странице в соцсети X и отправился в "Сде-Тейман".

Глава оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил по этому поводу: "Вторжение в "Сде-Тейман" – это опасное преступное деяние депутатов Кнессета, которое ослабляет ЦАХАЛ, ослабляют и разрушают Государство Израиль, подтачивая основы государственной власти изнутри. Политики, которые бросили похищенных, отказались от сохранения безопасности и разрушили израильское общество, теперь разрушают вертикаль власти. Страна окажется в экзистенциальной опасности, если эти люди не уйдут из руководства страны и из нашей жизни".

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман и осудил штурм базы демонстрантами, и задержание военнослужащих для допроса, он заявил: "Пока человек не осужден, он невиновен. Это особенно важно, когда речь идет о военнослужащих, охраняющих самых гнусных террористов. Можно найти способ разрешить любую проблему. Но только не способом, суть которого заключается в штурме военной базы и аресте резервистов, словно они являются террористами. Следует помнить, что военнослужащие ЦАХАЛа охраняют нелюдей. И если есть жалобы, их в первую очередь следует адресовать правительству Израиля, которое уже десять месяцев тянет с созданием тюрем для террористов, не создает профессиональные подразделения, в которых служили бы люди, прошедшие специальную подготовку. Также важно подчеркнуть, что до сих пор ни один террорист "Нухбы" не был привлечен к уголовной ответственности, а премьер-министр лично торпедирует продвижение закона о преследовании террористов ХАМАса и их пособников (аналогично закону о преследовании нацистов). Кроме того не продвигается закон, обеспечивающий солдатам ЦАХАЛа и сотрудникам сил безопасности защиту от Гаагского уголовного суда или любого другого антисемитского органа. Аналогичный закон принят и действует в США".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заявление в поддержку военной прокуратуры: "В той же степени, в какой необходимо предоставить ЦАХАЛу свободу действий, необходимо гарантировать, что эти действия осуществляются в соответствии с законом. Я выражаю свою полную поддержку главному военному прокурору, сотрудникам гражданских и армейских правоохранительных структур. Они действуют профессионально и честно, стремясь обеспечить соблюдение закона".