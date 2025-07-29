Мужчина получил тяжелые травмы при падении с электросамоката в Тель-Авиве
время публикации: 29 июля 2025 г., 23:35 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 23:35
На улице Иегуда вэ Ноах Мозес в Тель-Авиве мужчина при падении с электрического самоката получил черепно-мозговую травму.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший доставлен в больницу "Ихилов". Его состояние тяжелое.
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