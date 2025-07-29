Мужчина получил тяжелые травмы при падении с электросамоката в Тель-Авиве

На улице Иегуда вэ Ноах Мозес в Тель-Авиве мужчина при падении с электрического самоката получил черепно-мозговую травму.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший доставлен в больницу "Ихилов". Его состояние тяжелое.