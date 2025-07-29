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Израиль

Мужчина получил тяжелые травмы при падении с электросамоката в Тель-Авиве

ДТП
время публикации: 29 июля 2025 г., 23:35 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 23:35
Мужчина получил тяжелые травмы при падении с электросамоката в Тель-Авиве
Пресс-служба МАДА

На улице Иегуда вэ Ноах Мозес в Тель-Авиве мужчина при падении с электрического самоката получил черепно-мозговую травму.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший доставлен в больницу "Ихилов". Его состояние тяжелое.

Израиль
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