"Кан": дело против Сары Нетаниягу "о давления на свидетелей", по всей видимости, будет закрыто
По информации телеканала "Кан", супруга главы правительства Сара Нетаниягу не будет допрошена по делу об оказании давления свидетелей, а само дело, скорее всего, будет закрыто.
По данным "Кан", полиции не удалось разыскать мобильный телефон Хани Блайвайс, о котором говорилось в программе "Увда" и который должен стать центральной уликой.
Ожидается, что в ближайшие дни полиция отчитается перед прокуратурой о проделанной работе и об отсутствии улик по этому делу. В эти дни завершаются дополнительные следственные действия, после чего дело будет передано прокуратуре для принятия окончательного решения.
В декабре 2024 года несколько десятков политических активистов подали в полицию заявления с требованием провести расследование изложенных в программе Иланы Даян "Увда" фактов. Речь идет о журналистском расследовании, в котором утверждается, что Сара Нетаниягу посредством главы канцелярии премьер-министра Хани Блайвайс использовала сеть активистов "Ликуда" для оказания давления на противников своего мужа.
В расследовании приводились выдержки из переписок и переговоров, источник которых прямо не указывается, однако в самом начале программы Илана Даян упоминала, что Хани Блайвайс в марте 2023 года скончалась от рака, и сын премьера Яир Нетаниягу посетил родных Блайвайс после ее смерти, чтобы не допустить попадания ее мобильного телефона со всей перепиской в чужие руки.
Среди прочего, в программе "Увда" рассказывалось о том, как Хани Блайвайс по просьбе Сары Нетаниягу организовывала распространение порочащей информации в отношении обвинительницы по делам Нетаниягу Лиат Бен-Ари, эти публикации сопровождались демонстрациями активистов "Ликуда" у дома Бен-Ари и у здания суда, где она работает – демонстрации, по утверждению Иланы Даян, также проходили по приказу Сары Нетаниягу.
Мишенями активистов "Ликуда", направляемых Блайвайс, были также Адас Кляйн, ключевой свидетель по "делу о подарках", Авихай Мандельблит, занимавший в тот период пост генпрокурора. "Увда" приводит цитаты из СМС-сообщений, отправленных Сарой Нетаниягу Хани Блайвайс, и в них она не скупится на оскорбления, называет "дрянью" Кляйн, "мерзавцем" Мандельблита.
Супруга главы правительства, утверждалось в расследовании, также просила "серого кардинала" его канцелярии Хани Блайвайс поощрять наиболее рьяных демонстрантов, которые максимально эффективно надоедали противникам премьера. В частности, в программе "Увда" указывали, что Сара Нетаниягу и Хани Блайвайс способствовали продвижению по службе Дани Леви и назначению его генеральным инспектором полиции после того, как он с применением силы разогнал демонстрацию против юридической реформы в Тель-Авиве. Сара Нетаниягу, в частности, просила Блайвайс через Амира Охану, который занимал в тот период пост главы МВД, передать Леви, чтобы его "заметили" и чтобы он продолжал действовать так же решительно.
Адас Кляйн, в прошлом работавшая секретарем Арнона Мильчена, написала, реагируя на изложенную в программе информацию: "Я бы ожидала, что тот, кто считает себя лидером и стремится вести за собой народ и государство, выступит в защиту граждан страны и потребует начать расследование".
2 февраля 2025 года прокуратура сообщила о возбуждении уголовного расследования в отношении Сары Нетаниягу.