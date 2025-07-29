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Израиль

Генпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело против Яира Голана

Прокуратура
Яир Голан
Ционут Датит
время публикации: 29 июля 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 17:59
Генпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело против Яира Голана
Avshalom Sassoni/Flash90

Генеральная прокуратура приняла решение не возбуждать дело в отношении лидера партии "Демократим" Яира Голана, назвавшего отказ от службы в армии "законным инструментом" борьбы.

Это решение было принято в ответ на запрос генерального директора партии "Ционут Датит" Йегуды Вальда. Жалоба поступила в 2023 году в период массовых митингов против юридической реформы. Тогда лидер партии "Демократим" заявил: "Нужно расширять отказ от службы и среди молодежи, подлежащей призыву в армию, если правительство не отреагирует на требования протестующих".

Реагируя на это высказывание Вальд заявил: "Отказ от службы – это красная линия. ЦАХАЛ должен оставаться вне политики и политических разногласий. Ослабление армии из-за кампании по уклонению от службы, которую возглавил Голан со своими соратниками, – это реальная угроза для безопасности государства". Вальд обвинил прокуратуру в том, что своим решением она нанесла удар в спину солдатам, находящимся на поле боя.

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