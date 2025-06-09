Голан: "Мы никогда не пойдем путем насилия"

В понедельник, 9 июня, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Катарские деньги, которые Нетаниягу позволял ввозить в Газу, стали главной артерией, которая сделала возможной бойню 7 октября".

"Сегодня Нетаниягу, ответственный за все, что произошло, держится всеми силами за свое кресло. Параллельно он разваливает все институты израильского общества", – сказал Голан.

"Мы приближаемся к выборам, и они придут. Пройдут четыре месяца или год, но они придут. Это будут самые отвратительные, насильственные и грязные выборы. Мы никогда не пойдем путем насилия, это не наш путь. Но мы должны быть готовы ко дню выборов и ко дню после выборов. Мы должны быть готовы к защите демократии, которая находится под угрозой и на которую ведется атака со стороны нынешнего правительства", – заявил Яир Голан.