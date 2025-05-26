Голан: Нетаниягу продает безопасность и экономику Израиля

Глава партии "Демократим" Яир Голан подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Он хочет назначить главу ШАБАКа, который будет лоялен ему, а не государству. Он предпочитает главу ШАБАКа, который говорит о вечной войне, а не об освобождении 58 заложников", – сказал Голан.

Он добавил, что по его мнению, демократический и сионистский Израиль не ведет вечных войн. "Это прямо противоположно безопасности. Это политическая война, цель которой – дать дополнительное время власти Нетаниягу", – сказал глава "Демократим".

Голан коснулся и кризиса вокруг призыва ультраортодоксов. "Нетаниягу продает безопасность страны и ее экономическую стабильность. Он покупает власть, а солдаты и заложники платят цену", – сказал он.