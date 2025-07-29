Нетаниягу провел еще одну консультацию по вопросу заложников

Пресс-служба главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу провел очередную консультацию по вопросу заложников. Другие детали не разглашаются.

Совещание состоялось после того, как делегация ХАМАСа покинула Доху, где проходили переговоры.

Между тем египетские источники сообщили, что Каир отказывается брать на себя полную ответственность за Газу в случае вступления в силу соглашения о прекращении огня.