Взрыв газового баллона в Маале-Адумим, пострадала женщина

В результате взрыва баллона с газом в Маале-Адумим женщина в возрасте 59 лет получила ожоги примерно 20% поверхности тела.

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в больницу "Адаса Эйн-Керем" в состоянии средней степени тяжести.