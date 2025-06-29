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Израиль

Взрыв газового баллона в Маале-Адумим, пострадала женщина

Пожары
время публикации: 29 июня 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 17:05
Взрыв газового баллона в Маале-Адумим, пострадала женщина
Yonatan Sindel/Flash90

В результате взрыва баллона с газом в Маале-Адумим женщина в возрасте 59 лет получила ожоги примерно 20% поверхности тела.

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего эвакуировали ее в больницу "Адаса Эйн-Керем" в состоянии средней степени тяжести.

Израиль
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