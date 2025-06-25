Десятки еврейских экстремистов устроили погром в арабской деревне Кафр-Малик, есть убитые и раненые

Десятки еврейских экстремистов вторглись в палестинскую деревню Кафр-Малик, где учинили погром: израильтяне поджигали дома и машины местных жителей, бросали камни.

Палестинцы утверждают, что в погроме участвовали около сотни израильтян. Местные жители при поддержке жителей соседних деревень попытались оттеснить погромщиков, которых "прикрывали" солдаты ЦАХАЛа.

Министерство здравоохранения Рамаллы сообщило, что в результате этого инцидента были убиты 3 человека и еще семеро получили огнестрельные ранения.

Губернатор Рамаллы заявил, что "чудовищное преступление банды поселенцев было совершено под прямой защитой ЦАХАЛа".

По версии израильской стороны, изложенной армейской пресс-службой, военнослужащие ЦАХАЛа и полицейские прибыли на место происшествия, когда столкновение между евреями и арабами было в самом разгаре.

"Брошенным камнем легкое ранение получил офицер ЦАХАЛа, ему была оказана медицинская помощь на месте, он не нуждался в эвакуации", – говорится в сообщении.

"Затем несколько террористов из глубины деревни сделали несколько выстрелов в сторону военных и начали бросать камни. Военнослужащие открыли ответный огонь в сторону источника стрельбы и метания камней. Были зафиксированы попадания. Выяснилось, что есть убитые и несколько раненых", – говорится в израильской версии.

ЦАХАЛ сообщает о задержании пятерых израильтян, участвовавших в беспорядках, задержанные переданы для дальнейшего расследования полиции Израиля.