Законопроект о закрытии новостной службы КАН одобрен к принятию в предварительном чтении

Комиссия министров по законодательству одобрила частный законопроект депутата Галит Дисталь-Атбариан ("Ликуд") о закрытии новостной службы общественной телерадиовещательной корпорации КАН. Отметим, что против законодательства, которое наносит прямой ущерб свободе прессы в Израиле, выступали профессиональные союзы и юридические советники, однако "Ликуд" продолжает активно продвигать законопроекты, направленные на сокращение работы корпорации КАН.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, в пояснении к своему законопроекту Дисталь-Атбариян указывает, что его цель – частичная приватизация той части телерадиовещательной корпорации КАН, которая занимается новостями и освещением актуальных событий на иврите. Вместо этого, по мнению "Ликуда", КАН должна сосредоточиться на оригинальных постановках, израильском творчестве, ограниченном формате новостей и актуалии на других языках, обеспечении доступа к спортивным трансляциям и тому подобном.

Законопроект предусматривает приватизацию информационного радио КАН-"Решет Бет", что нанесет серьезный ущерб источникам дохода корпорации КАН, поскольку ей будет запрещено транслировать радиорекламу и спонсорские программы на телевидении.

Бюджет телерадиокорпорации КАН состоит из фиксированной суммы от государства – около 660 миллионов шекелей за счет автомобильного сбора, а также дополнительных доходов от рекламы и предоставления архивных материалов. Бюджет КАН защищен законом и отделен от государственного бюджета, чтобы сохранить независимость корпорации.

"Ликуд" активно продвигает законодательные инициативы, направленные на сокращение влияния общественного телевидения и радио. Министр связи Шломо Караи в ходе обсуждения законопроекта Дисталь-Атбариан попросил не переводить эту инициативу на дальнейшую работу в экономическую комиссию Кнессета, которой руководит Давид Битан.

Комиссия занимается законопроектами, касающимися сферы прессы и коммуникаций, однако Давид Битан заблокировал часть законов, призванных ограничить свободу прессы, и Шломо Караи убежден, что Битан действует под контролем корпорации КАН. Министр связи требует создать специальную комиссию по связи в Кнессете и перевести в ее ведение все законодательные инициативы.

Комментируя законопроект, представители корпорации КАН подчеркнули, что речь идет об очередных попытках запугать новостную службу КАН и ее сотрудников. В КАН убеждены, что приближенные к власти стремятся получить радиочастоты, принадлежащие общественности, и рекламные бюджеты, которые улучшат положение медиамагнатов за счет общественности.

В телерадиокорпорации КАН подчеркивают, что в ходе войны с Ираном новостная служба КАН зафиксировала почти четверть миллиарда просмотров на цифровых платформах и на телевидении, а новостные программы КАН на арабском, русском и других языках обращены к миллионам новых репатриантов и арабоязычной аудитории.

Решение о закрытии новостной службы КАН приведет также к немедленному исключению КАН из Европейского союза телерадиовещания (EBU) – именно этого добиваются несколько стран, действующих против Израиля.