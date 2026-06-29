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Израиль

БАГАЦ: госконтролер вышел за пределы своих полномочий при расследовании событий 7 октября

Верховный суд/БАГАЦ
Госконтролер
время публикации: 29 июня 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 20:09
БАГАЦ: госконтролер вышел за пределы своих полномочий при расследовании событий 7 октября
Flash90. Фото: Г.Йоханан

БАГАЦ поддержал петиции, поданные против расследования событий 7 октября, которое проводил государственный контролер Матаниягу Энгельман.

Суд счел, что государственный контролер вышел за пределы своих полномочий при проверках по четырем темам, касающимся экономической борьбы с террором (включая политику в отношении Газы), защиты границ с Газой, работы разведсообщества и действий политического эшелона, ЦАХАЛа и ШАБАКа 7 октября.

По мнению судьи Дафны Барак-Эрез, государственный контролер мог провести проверку, сравнив действия госорганов с установленными нормами и процедурами. Но он не должен заменять собой комиссию по расследованию, которая должна восстановить фактическую картину событий, проверить политические решения и установить, были ли стратегические просчеты.

По поводу еще четырех проверок БАГАЦ разрешил их продолжить, но только после пересмотра процедуры публикации отчета. Уже подготовленные черновики отчетов нельзя использовать, поскольку людей, в отношении которых могут быть сделаны персональные выводы, не выслушали заранее.

Таким образом, БАГАЦ фактически ограничил расследование Энгельмана по 7 октября и указал, что ключевые вопросы должны рассматриваться специальной комиссией.

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