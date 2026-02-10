Госконтролер представил отчет о ситуации в приграничных районах с сектором Газы

Во вторник, 10 февраля, государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал отчет о ходе реализации процедур реабилитации и развития населенных пунктов Западного Негева, их общин и жителей, пострадавших в ходе террористической атаки 7 октября 2023 года.

Госконтролер Энгельман отметил: "Необходимо исправить недостатки, чтобы те, кто пережил резню 7 октября, были восстановлены как можно скорее. Неприемлемо, что до сих пор не выработано упорядоченное альтернативное государственное решение для жителей, которые не могут вернуться в свои дома. Бюджет, подготовленный министерством образования для учащихся региона Ткума (приграничные районы с Газой), создал искажения и распределяется несправедливо. Бюджет на стимулирование преподавательского состава был реализован менее чем на десять процентов. Пятилетние планы Управления Ткума и правительственных министерств были сформированы в начале пути без достаточного диалога с соответствующими мэриями. МВД не реализовало пятилетний план по укреплению местных органов власти, вследствие чего задержалась реализация бюджетов, предназначенных для них. Министерство экологии не смогло создать схему, которая обеспечила бы полное и всестороннее восстановление открытых пространств в регионе Ткума. Премьер-министр, министр в министерстве финансов и Управление Ткума должны действовать без промедления для исправления выводов, представленных в данном отчете, включая поиск и устранение бюрократических барьеров для продвижения реабилитации региона, его жителей и общин".

Проверка показала, что обновленный пятилетний план развития региона был опубликован лишь в октябре 2025 года, спустя полтора года после первоначального срока. Столь значительная задержка нанесла ущерб процессам реабилитации и продвижению региональных проектов развития, включая создание инфраструктуры и новых источников занятости, необходимых для привлечения новых жителей. Ситуация усугубляется тем, что срок полномочий Управления Ткума ограничен 2028 годом.

Более того, в обновленном плане отсутствуют подробности о том, какие изменения были внесены в связи с сокращением бюджета. Например, бюджет на социальное обеспечение был урезан на 100 миллионов шекелей, однако в плане не указано, за счет каких именно инструментов и программ произошло это сокращение.

Сфера образования столкнулась с серьезными управленческими проблемами. Пятилетний план в этой области стоимостью 1,7 млрд шекелей формировался в начале 2024 года без должного участия регионального совета Эшколь, жители которого пострадали наиболее тяжело. В результате потребности периферийных районов не были учтены.

Модель финансирования "корзины Ткума" для образовательных учреждений также признана несправедливой. Она создает ситуацию, при которой в разных школах суммы на одного ученика радикально отличаются. Это происходит из-за того, что бюджет рассчитывается на детей из региона Ткума, но на практике распределяется между всеми учащимися школы.

Отчет указывает на управленческий конфликт в двухуровневой структуре региональных советов. Прямой диалог Управления Ткума с отдельными поселениями, минуя региональные советы, создает напряженность и затрудняет работу местных органов власти. Министерство внутренних дел также не смогло реализовать программу по укреплению местных властей, что привело к задержке освоения бюджетов.

Министерство экологии не подготовило внятного плана восстановления открытых территорий, пострадавших в ходе боевых действий. Отсутствие координирующего органа привело к тому, что местные власти вынуждены действовать самостоятельно, не имея полной информации о состоянии земель, часть из которых находится во владении других государственных ведомств.

Проверка также коснулась временного жилья для жителей кибуцев Беэри, Холит и Кфар-Аза. Спустя долгое время проживания во временных пунктах во многих строениях были обнаружены серьезные технические неисправности: проблемы с гидроизоляцией, плесень, сырость и дефекты инфраструктуры. Время ожидания ремонта затягивается, что еще больше усложняет жизнь общин.

Кроме того, госконтролер обратил внимание на отсутствие связи между планами Ткумы и развитием мегаполиса Беэр-Шева. В частности, Управление Ткума продвигает создание кластера агротехнологий без координации с городом Офаким, где аналогичный проект развивается еще с 2020 года. Такое дублирование и отсутствие сотрудничества между государственными структурами может привести к ослаблению всего регионального рынка.

Госконтролер подчеркнул, что реабилитация общин является ключом к исцелению всего региона. Чтобы предотвратить ослабление пострадавших сообществ, необходимо вернуть поселениям автономное управление и обеспечить им полную прозрачность в распределении ресурсов. Энгельман требует от правительства и профильных министерств немедленно устранить бюрократические барьеры и приступить к исправлению выявленных недостатков ради будущего жителей Западного Негева.