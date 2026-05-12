Госконтролер опубликовал очередные отчеты по итогам войны "Железные мечи" и другим ключевым вопросам

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 12 мая отчеты, касающиеся войны "Железные мечи", а также ряда других тем, в том числе: сохранение потенциала оборонной промышленности в Израиле и ее влияние на ход войны; состояние национальной системы снабжения кровью в мирное и чрезвычайное время в свете событий 7 октября 2023 года; статус и условия работы гражданских координаторов безопасности (равшацов); обеспечение безопасности израильских спортивных команд и болельщиков за рубежом; защита больниц (недостаточная защищенность отдельных больниц); Комиссия по атомной энергии (контрольная проверка); финансовая отчетность государства Израиль на 31.12.24 (государственные гарантии).

Сохранение потенциала оборонной промышленности в Израиле и ее влияние на ход войны

Война "Железные мечи" еще острее подчеркнула необходимость Израиля в укреплении независимости местного производства вооружения и сокращении зависимости от иностранных государств, международных интересов и соображений в вопросах поставки оружия, компонентов и сырья. Отчет показал, что утрата производственных мощностей в области сырья, имевшихся в стране более десяти лет назад (включая прекращение производства определенного материала в 2012 году), и зависимость от закупок сырья за рубежом создали риск для жизни бойцов на поле боя. Премьер-министр и министр обороны должны тщательно изучить отчет и исправить недостатки. Речь идет о вопросе, напрямую касающемся безопасности граждан Израиля.

Гражданские координаторы безопасности

Координаторы безопасности стали частью "защитной стены" граждан Израиля 7 октября 2023 года. Подчинение различным ведомствам, низкая заработная плата и неурегулированный статус мешают им выполнять свои обязанности. Несмотря на проблемы в работе равшацов, на которые указывалось в предыдущих проверках, даже спустя 20 лет министерство обороны и ЦАХАЛ не исправили указанные недостатки. 88% координаторов сообщили в ходе проверки, что текущий формат занятости мешает им выполнять свои функции. Министр обороны и министр финансов должны незамедлительно принять меры. Это жизненно важный вопрос.

Безопасность спортивных команд за рубежом

Риски для израильских команд и болельщиков за границей продолжают расти. Война "Железные мечи" привела к росту антисемитских инцидентов, случаев насилия и террора против израильтян. С октября 2023 года зафиксирован резкий скачок мотивации террористических элементов к совершению атак на израильские и еврейские цели в мире. "События в Амстердаме" стали проверкой национальной готовности к оказанию помощи израильтянам в экстремальных ситуациях. Выяснилось, что действия в ходе инцидента в Амстердаме были ненадлежащими, что вызывает опасения относительно готовности правительственных структур к масштабным происшествиям с большим числом пострадавших. Все ведомства должны пересмотреть национальную готовность к защите израильтян за рубежом.

Управление системой снабжения кровью

7 октября 2023 года в 12:00, после прибытия сотен раненых, в банке крови больницы Сорока было ноль порций крови типа O, а в травматологическом отделении – лишь считанные единицы. Аналогичный дефицит наблюдался в больнице "Барзилай". При этом "Сорока" и "Барзилай" получили первый заказ крови от МАДА (Служба скорой помощи) только спустя три часа. Минздрав и национальный штаб здравоохранения не были осведомлены о проблемах с поставкой и транспортировкой крови. Более половины банков крови в больницах не защищены, что представляет серьезную угрозу работе медучреждений во время ракетных обстрелов.

Финансовая отчетность Государства Израиль за 2024 год

Проверка выявила недостатки в расчете рамок государственных гарантий департаментом главного бухгалтера. С 2015 года не обновлялся размер гарантийного письма для кредитной компании, который составляет 3,5 млрд долларов, хотя ВВП и объемы экспорта за эти годы выросли на десятки процентов. В фонде кредитования малого и среднего бизнеса около 75% заявок за 2023-2024 годы были отклонены. Департамент главного бухгалтера обязан исправить указанные в отчете недостатки.

