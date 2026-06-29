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Израиль

"Кан-11": советник Виткоффа встречался с лидером ХАМАСа в Газе

Израиль
Газа
ХАМАС
США
время публикации: 29 июня 2026 г., 23:01 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 23:01
"Кан-11": советник Виткоффа встречался с лидером ХАМАСа в Газе
Yonatan Sindel/Flash90

Арье Лайтстоун, советник спецпосланника США Стива Виткоффа, входящий также в состав Совета мира, в последние месяцы несколько раз встречался с лидером ХАМАСа в секторе Газа Халилем аль-Хайей. Об этом сообщил 29 июня телеканал "Кан-11".

По информации телеканала, в Израиле о встречах Лайтстоуна с главой террористической группировки знали. По словам источника, знакомого с ситуацией, встречи проходили в рамках переговорного процесса, который возглавляет глава Совета мира Николай Младенов. Израильские источники отмечают, что на текущем этапе ХАМАС занял более жесткую позицию, и стороны вновь вернулись к спорному вопросу о том, какое оружие считать "легким", а какое – "тяжелым" в рамках плана по разоружению организации.

В самом Совете мира телеканалу "Кан-11" заявили, что в последние месяцы провели несколько раундов переговоров с посредниками с целью согласовать "дорожную карту" по разоружению в Газе и что дипломатические усилия продолжаются параллельно с работой над мерами по укреплению управления, законности, безопасности и восстановлению экономики в секторе.

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