Отец погибшей наблюдательницы прервал выступление Смотрича в Эйн а-Шлоша

Выступление министра финансов Бецалеля Смотрича на церемонии по случаю запуска программы расширения населенных пунктов в "районе возрождения" ("Хевель а-Ткума") несколько раз прерывалось местными жителями.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, как только Смотрич поднялся на трибуну в поселке Эйн а-Шлоша, его прервал Эяль Эшель, отец Рони Эшель – наблюдательницы ЦАХАЛа, погибшей 7 октября. "Похищенные вернулись в гробах только потому, что ты выступал против сделки!", – выкрикнул Эшель.

Конфликтная ситуация возникла на следующий день после того, как Смотрич в интервью подкасту All-In Надава Пери заявил, что он оказал решающее влияние на ход войны и благодаря ему все заложники уже возвращены. По мнению Смотрича, "обмен заложниками" с ХАМАСом мог продолжаться многие годы.

Эяль Эшель потребовал от Смотрича покинуть сцену: "У тебя нет права находиться тут, на сцене. Твое поведение такое же позорное, как поведение всего этого правительства!", – цитирует Эшеля сайт "Мако".

Смотрич ответил, что понимает гнев и боль отца, но попросил его с уважением отнестись к другим участникам церемонии. Радиостанция "Кан" отмечает, что Смотрич затем продолжил выступление.