Отец погибшей наблюдательницы ЦАХАЛа Рони Эшель написал книгу о том, как искал дочь

В Израиле выходит книга "Папа идёт" – мемуары Эяля Эшеля, отца наблюдательницы ЦАХАЛа Рони Эшель, погибшей в бою на базе Нахаль-Оз 7 октября. В книге он описывает 34 дня между потерей связи с дочерью и официальным уведомлением о её гибели. Литературным редактором книги стала писательница Галила Рон Федер Амит, привлечённая издательством "Сэла Меир".

Эяль Эшель говорит, что все 34 дня с 7 октября и до того момента, когда стало известно, что Рони погибла, семья жила в растерянности. Они знали, что Рони успела подать сигнал тревоги, но что произошло дальше, неизвестно. "Кроме того, это (книга – прим.ред.) попытка понять, где была моя страна, которую, как мне казалось, я знаю, и где те, кто должен был защитить Рони и нас", – добавляет отец Рони. Эяль Эшель – один из лидеров общественной кампании, требующей создания гражданской комиссии расследования событий 7 октября.

Презентация книги состоится в четверг, 8 января, в формате закрытого камерного вечера в музее ANU. Актёр Лиор Ашкенази прочитает фрагменты из книги, вести вечер будет журналистка Люси Ахариш. На вечере также выступит исполнитель Ариэль Горовиц.