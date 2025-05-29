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Израиль

Полиция опубликовала видео, снятое во время "освобождения" штаб-квартиры "Ликуда" от демонстрантов

Полиция
Акции протеста
Заложники
время публикации: 29 мая 2025 г., 00:26 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 00:32
Полиция опубликовала видео, снятое во время "освобождения" штаб-квартиры "Ликуда" от демонстрантов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании в Тель-Авиве 62 участников акции протеста. Им могут быть предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и порче имущества.

В ходе столкновений с демонстрантами двое полицейских получили легкие травмы и обратились в больницу за медицинской помощью.

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала видео, снятое во время беспорядков. В него вошли кадры выдворения протестующих из штаб-квартиры "Ликуда", которое демонстранты "удерживали" в течение трех часов.

Тысячи израильтян приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве, посвященной "круглой дате" – 600 дням с начала войны. Десятки демонстрантов забаррикадировались в здании "Мецудат Зеэв", штаб-квартире "Ликуда".

Демонстранты требовали прекратить войну в Газе для осуществления сделки по освобождению заложников. Они заявляли, что намерены находиться под дверью кабинета Нетаниягу в штаб-квартире его партии 600 часов.

Израиль
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