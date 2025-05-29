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Израиль

Руководство "Ликуда" сравнило нападение на офис в "Мецудат Зеэв" с атакой на Капитолий

Полиция
Ликуд
время публикации: 29 мая 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:16
Руководство "Ликуда" сравнило нападение на офис в "Мецудат Зеэв" с атакой на Капитолий
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Руководство партии "Ликуд" опубликовало комментарий в связи с захватом демонстрантами здания "Мецудат Зеэв" в Тель-Авиве, где располагается штаб-квартира "Ликуда".

В заявлении "Ликуда" говорится: "Погром, учиненный анархистами в "Мецудат Зеэв", является атакой на демократию. Радикально левые анархисты, применяя насилие, ворвались в здание "Мецудат Зеэв", уничтожили имущество, совершили нападение на сотрудницу Ликуда и двух полицейских. Речь идёт об опасных преступниках, пытающихся учинить политический террор и подорвать основы государства. Ирония в том, что те, кто предупреждал о “захвате Капитолия” правыми, сами попытались устроить такой захват Капитолия. "Ликуд" требует немедленного расследования и привлечения виновных к суду. Демократия не склонится и не отступит перед лицом насилия".

Накануне полиция сообщила о задержании в Тель-Авиве 62 участников акции протеста. Им могут быть предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и порче имущества.

В ходе столкновений с демонстрантами двое полицейских получили легкие травмы и обратились в больницу за медицинской помощью.

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала видео, снятое во время беспорядков. В него вошли кадры выдворения протестующих из штаб-квартиры "Ликуда", которое демонстранты "удерживали" в течение трех часов.

Тысячи израильтян приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве, посвященной "круглой дате" – 600 дням с начала войны. Десятки демонстрантов забаррикадировались в здании "Мецудат Зеэв", штаб-квартире "Ликуда".

Демонстранты требовали прекратить войну в Газе для осуществления сделки по освобождению заложников. Они заявляли, что намерены находиться под дверью кабинета Нетаниягу в штаб-квартире его партии 600 часов.

Израиль
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