Беременные женщины провели акцию протеста у правительственного комплекса в Иерусалиме

У здания правительственного комплекса в Иерусалиме во вторник состоялась акция протеста с участием беременных женщин, подруг погибшей в результате теракта Цеэлы Гез. Участники демонстрации требовали от правительства обеспечить безопасность в Иудее и Самарии. В акции приняли участие также другие жители Иудеи и Самарии и глава регионального совета Шомрон Йоси Даган.

Участницы акции, откликнувшиеся на личное обращение вдовца Цеэлы – Хананэля Геза, потребовали от руководства страны немедленных действий по обеспечению безопасности граждан, особенно в районах Иудеи и Самарии. Протест был направлен против продолжающейся правительственной политики фактического невмешательства в ответ на террор, разворачивающийся в Иудее и Самарии.

Хананэль Гез, вдовец погибшей Цеэлы Гез, выступил с эмоциональным заявлением: "Я прошу премьер-министра посмотреть в глаза моему сыну и пообещать ему, что больше не будет отцов, которым придется проходить через такую утрату. Я репатриировался в Израиль, чтобы строить здесь дом, а не хоронить жену. Мы имеем право на жизнь и безопасность. Это базовое право каждого человека. Я требую, чтобы государство сделало все, чтобы подобное никогда не повторилось".

Йоси Даган, в свою очередь, подчеркнул: "Мы здесь, потому что женщины не должны бояться ездить по дорогам своей страны. Мы требуем развертывания полноценной военной операции в районах, охваченных террором, и укрепления еврейского присутствия в Шомроне. Кровь наших граждан не должна быть пролита напрасно. Мы хотим жить в государстве, которое способно защитить своих граждан на всех участках – в Шомроне, на юге и на севере".

Тали, жительница Пдуэля и одна из первых, кто прибыл на место нападения, добавила: "Наши регионы стали невидимой зоной. Мы не должны молча принимать то, что женщины вынуждены ездить с заряженным оружием в машине. Это не норма. Я здесь, чтобы заявить: хватит молчать. Государство должно услышать своих граждан".

В ходе акции прозвучали призывы к проведению оперативных действий по наведению порядка в регионах, из которых исходит угроза, и к прекращению бездействия в вопросах внутренней безопасности.

Протестующие выразили солидарность с семьей Гез, поддержали вдовца и детей Цеэлы, а также пожелали скорейшего выздоровления новорожденному сыну погибшей – Равиду Хаиму.