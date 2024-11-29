Группа из 30 палестинских заключенных была освобождена через КПП "Керем-Шалом"
время публикации: 29 ноября 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 12:35
Палестинские источники сообщили об освобождении группы из примерно 30 палестинских заключенных из сектора Газы. Несколько десятков задержанных были доставлены в сектор через КПП "Керем-Шалом".
Отметим, что израильские службы безопасности регулярно освобождают палестинцев, задержанных во время боевых действий в секторе Газы и доставленных для допросов в Израиль.
Ссылки по теме