Группа из 30 палестинских заключенных была освобождена через КПП "Керем-Шалом"

Палестинские источники сообщили об освобождении группы из примерно 30 палестинских заключенных из сектора Газы. Несколько десятков задержанных были доставлены в сектор через КПП "Керем-Шалом".

Отметим, что израильские службы безопасности регулярно освобождают палестинцев, задержанных во время боевых действий в секторе Газы и доставленных для допросов в Израиль.