Через полторы недели после ракетного обстрела улица Бен-Гурион в Рамат-Гане все еще закрыта

Несмотря на то, что после ракетного обстрела, в результате которого были повреждены здания на улице Бен-Гурион на границе Рамат-Гана и Бней-Брака, прошло уже десять дней, эта важная для обоих городов улица все еще остается закрытой для транспортного движения.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, причиной отказа вернуть транспортное сообщение является все еще не снятая угроза обрушения поврежденной взрывами зданий. Улица Бен-Гурион была частью многих маршрутов общественного транспорта, соединяющих Бней-Брак и Рамат-Ган, на ней расположены магазины и кафе, она ведет к торговому центру.

Муниципалитет Рамат-Гана сообщает, что дорога и тротуары были восстановлены в течение суток после падения ракеты, однако разрешения восстановить транспортное сообщение власти не дают, поскольку остается опасность падения стекол и обломков с высотного здания, расположенного на стороне Бней-Брака. Устранение этой опасности находится исключительно в ответственности владельцев здания, но они до сих пор не выполнили необходимых действий.