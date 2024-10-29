Полиция склоняется к тому, что "ДТП" на развязке Глилот было терактом. Опубликованы видеоматериалы

Пресс-служба полиции опубликовала записки с камер наблюдения в районе развязки Глилот, на которой 27 октября арабский водитель на грузовике совершил наезд на людей и врезался в автобус. В результате этого происшествия один человек погиб и 36 получили травмы различной степени тяжести.

В комментариях к видео отмечается, что следственные органы склоняются к тому, что это была не просто авария, а теракт.

Следователи центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа опросили десятки свидетелей, были изъяты и изучены записи с камер наблюдения в районе ДТП.

К делу приобщена видеозапись с нательной камеры полицейского, который сразу после происшествия поднялся в кабину грузовика и подвергся нападению. На видеозаписи можно увидеть, как водитель бьет полицейского прутом, тот вываливается из кабины на землю и после этого делает предупредительный выстрел в воздух. К грузовику успевают подойти несколько военнослужащих, и они стреляют в водителя, нейтрализовав его.

В следственных органах считают, что имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что водитель намеренно направил грузовик на людей, он не только не попытался затормозить (на дороге нет следов торможения), но и предположительно увеличил скорость, что усиливает подозрения в том, что речь идет о теракте.

Кроме того, полицией получены промежуточные результаты вскрытия тела водителя, они исключают то, что водитель за рулем перенес сердечный приступ, а также любой другой инцидент, связанный со здоровьем.