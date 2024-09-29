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Израиль

Сотрудники МАГАВ задержали за неделю 495 нелегалов по всей стране

время публикации: 29 сентября 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 13:47
Сотрудники МАГАВ задержали за неделю 495 нелегалов по всей стране
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ в преддверии осенних праздников провели усиленную операцию по поиску и задержанию палестинских нелегалов в разных районах Израиля. За минувшую неделю были арестованы 495 нелегалов и 44 подозреваемых в предоставлении нелегалам транспорта, жилья и работы.

По сообщению пресс-службы полиции, с начала года бойцами МАГАВ были арестованы более 21 тысячи палестинских нелегалов и около 2500 подозреваемых в предоставлении помощи палестинцам, не имеющим разрешений на пребывание на территории Израиля.

В Иерусалимском округе за минувшую неделю были арестованы 350 палестинцев, нелегально находящихся в Израиле, и 27 подозреваемых в перевозке нелегалов, предоставлении им жилья и работы.

В Северном, Центральном, Южном, Прибрежном округах и в районе границ с Иудеей и Самарией были задержаны 145 палестинских нелегалов и 17 израильтян, подозреваемых в предоставлении помощи нелегалам.

Полиция напоминает, что предоставление транспорта, жилья и работы нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.

Израиль
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